Instagram заставит звёзд помечать рекламу

Фотосервис Instagram введёт специальную пометку "Спонсор публикации", которой будут обозначаться оплаченные записи у блогеров и знаменитостей. Об этом сообщает The Verge.

Новый инструмент позволит рекламодателям видеть подробную статистику для каждой коммерческой публикации. В частности, спонсоры получат возможность проанализировать, как подписчики отреагировали на ту или иную запись.

Знаменитостей заставят маркировать рекламные записи в "Инстаграме" Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Paul Williams

Кроме того, нажав на ярлычок, пользователи смогут перейти в аккаунт рекламодателя. Таким образом в "Инстаграме" надеются "укрепить атмосферу доверия".

В настоящий момент функция доступна лишь ограниченному числу брендов и создателей контента. Широкая аудитория сможет ознакомиться с нововведением в течение "ближайших месяцев".

Напомним, ранее сотрудник портала BuzzFeed Кэти Нотопулос проанализировала аккаунты звёзд в "Инстаграме" и пришла к выводу, что почти все знаменитости игнорируют правила сервиса и не маркируют рекламные посты. Согласно данным исследования, лишь около семи процентов всех спонсируемых записей были честно обозначены таковыми.