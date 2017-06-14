Facebook предложит отправить деньги жертвам терактов и стихийных бедствий

Пользователи социальной сети Facebook смогут переводить деньги жертвам террористических атак и стихийных бедствий.

Как отмечается в официальном блоге компании, возможность будет реализована на базе функции Safety Check. Новый инструмент позволит пострадавшим самостоятельно открывать сбор средств внутри соцсети. Уже в ближайшие недели данную опцию смогут испытать пользователи из США. Дата запуска в других странах пока что не раскрывается.

Пользователи Facebook смогут отправлять деньги жертвам стихийных бедствий и террористических атак

Помимо прочего, скоро в социальной сети появится возможность прикреплять к отметке Safety Check короткие личные заметки. С помощью таких сообщений пользователи смогут передавать своим друзьям дополнительную информацию о происшествии.

Опция Safety Check предназначена для оповещения друзей пользователя о его нахождении в безопасности во время чрезвычайных и опасных для здоровья и жизни ситуаций. Впервые функция была запущена в 2014 году. За прошедшее время Safety Check активировали более 600 раз, а пользователи разослали своим родным и близким более миллиарда таких оповещений.