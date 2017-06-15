Facebook разрешила добавлять гифки в комментарии

После длительного тестирования долгожданная функция стала доступна всем пользователям социальной сети.

Начиная с 15 июня любой желающий может добавить анимированное изображение в комментариях к посту. Новая кнопка для отправки гифок расположена рядом с меню выбора смайликов.

По данным издания Mashable, все доступные на сегодняшний день анимированные картинки взяты из партнёрских сервисов Giphy, Tenor и Disney.

Однако пока что есть несколько ограничений при публикации гифок в комментариях. Например, пользователь не сможет загрузить в соцсеть собственные изображения или вставлять картинки при помощи URL-адреса.