Новый iPhone получит беспроводную зарядку

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Новый iPhone получит беспроводную зарядку

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Фото © Romotive, Inc/Sipa USA/East News

Подрядчик IT-гиганта компания Wistron в интервью Nikkei Asian Review сказал, что из-за появившейся особенности собирать гаджеты стало сложнее.

Заявление прозвучало после собрания акционеров компании во время пресс-подхода. В разговоре о процессе сборки предыдущих моделей айфонов (компания собирает "шестёрки" и модель SE) глава компании Робер Хванг проговорился о сложностях, возникающих в работе с новой линейкой.

Новые особенности вроде водонепроницаемости и беспроводной зарядки требуют изменений в процессе производства

Роберт Хванг, CEO компании Wistron

Так что завеса тайны перед релизом нового гаджета от Apple приоткрыта. Однако всё ещё может измениться: по слухам, традиционная сентябрьская презентация айфона будет отложена.

Новый iPhone получит беспроводную зарядку

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