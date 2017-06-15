Американских пьяниц заставят устанавливать Uber

Приложение на смартфоне может остановить нетрезвых водителей от опасной поездки, считают эксперты.

Помимо штрафов и тюремных сроков водители штата Огайо могут получить ещё один вид санкций за вождение в нетрезвом виде. Так, местный суд начал обязывать провинившихся устанавливать на смартфон приложение для онлайн-заказа такси — Uber или Lyft, пишет The News-Herald.

"Если вы можете спасти одного человека от вождения в нетрезвом виде, которое может спровоцировать серьёзное ДТП, это имеет большое значение. Это просто здравый смысл. Нет никаких проблем в том, чтобы установить приложение для заказа такси и заплатить за проезд. И это гораздо дешевле, чем платить тысячи долларов в виде штрафов", — говорит судья Майкл Сикконетти.

После установки приложения попавшимся пьяными водителям придётся также ввести номер банковской карты. По мнению судьи, установка Uber или Lyft будет способствовать тому, чтобы подвыпивший владелец авто вызвал себе такси.