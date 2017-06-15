Новые смартфоны Nokia поступили на российские прилавки

Смартфоны Nokia 5 и Nokia 3 поступили на прилавки российских магазинов. Кроме того, ретейлеры объявили дату начала продаж Nokia 6.

Смартфон Nokia 5, получивший процессор Qualcomm Snapdragon 430 и оперативную память объёмом 2 Гбайт, доступен по цене 12 990 руб. В свою очередь, стоимость Nokia 3 на базе чипа MediaTek MT6737 составляет 9 990 руб.

В России начались продажи смартфонов Nokia 5 и Nokia 3 Фото © Lehtikuva/EAST NEWS

Как отмечает пресс-служба "Связного", объём предзаказов на новинки финского производителя оказался выше, чем на любое другое устройство в среднем ценовом сегменте. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется Nokia 6 — её предпочли порядка 52% клиентов. На втором месте расположился Nokia 5, а замыкает список Nokia 3.

Чаще всего клиенты заказывали чёрные аппараты — их доля составила 51% от всех заявок. На втором месте синий цвет — 28%. Наибольший интерес к новинкам проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, в десятку вошли Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара и Нижний Новгород.

Представители ретейлера также сообщили, что приём предварительных заказов на Nokia 6 продолжается. Данная модель поступит в продажу 30 июня 2017 года. Цена устройства составит 15 990 руб.