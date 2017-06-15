Хакеры украли 6 миллионов аккаунтов популярного сервиса

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Хакеры украли 6 миллионов аккаунтов популярного сервиса

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Фото © Shutterstock Inc

Данные включают в себя адреса электронной почты, пароли и информацию о фактическом проживании, сообщает портал Motherboard.

Киберпреступники взломали базы сайта CashCrate, где пользователи могут участвовать в оплачиваемых онлайн-опросах и тестировании услуг. Судя по документам, первые пользователи зарегистрировались на этом сайте более десяти лет назад, и если они не придумали для данного сервиса уникальный пароль, то все их последующие аккаунты потенциально находятся под угрозой.

Более того, с середины 2010 года данные, сохраняемые CashCrate, хешируются по слабо защищённому алгоритму MD5, а это значит, что злоумышленники могли осуществить взлом и получить реальные данные о поведении пользователей на сайте. Вероятно, основной целью преступников были платёжные реквизиты, однако возможности получения доступа к ним официально не оговариваются: от самого портала пока никаких комментариев не поступало.

Хакеры украли шесть миллионов аккаунтов

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