Новые флагманы LG могут выйти на несколько месяцев раньше

Читайте также

Новые флагманы LG могут выйти на несколько месяцев раньше

0

Фото © twitter.com/VenyaGeskin1

По данным анонимных источников, разработчики передвинули дату анонса южнокорейских смартфонов.

Журналисты издания PhoneArena сообщают, что в 2018 году LG планирует выпустить флагманский G7 на пару месяцев раньше. Это значит, что анонс девайса может состояться уже в январе.

Кроме того, инсайдеры рассказали, что телефон V30 с двумя экранами также выйдет чуть раньше ожидаемого срока (предположительно, в августе 2017 года).

Представители южнокорейской корпорации не подтвердили и не опровергли сообщение анонимных источников. Они лишь заявили, что в настоящее время нет точной информации о графике анонсов грядущих устройств.

Напомним, в конце мая инсайдеры опубликовали рендеры ещё не вышедшего смартфона LG V30.

Новые флагманы LG могут выйти на несколько месяцев раньше

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!