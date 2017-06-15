Новые флагманы LG могут выйти на несколько месяцев раньше

По данным анонимных источников, разработчики передвинули дату анонса южнокорейских смартфонов.

Журналисты издания PhoneArena сообщают, что в 2018 году LG планирует выпустить флагманский G7 на пару месяцев раньше. Это значит, что анонс девайса может состояться уже в январе.

Кроме того, инсайдеры рассказали, что телефон V30 с двумя экранами также выйдет чуть раньше ожидаемого срока (предположительно, в августе 2017 года).

Представители южнокорейской корпорации не подтвердили и не опровергли сообщение анонимных источников. Они лишь заявили, что в настоящее время нет точной информации о графике анонсов грядущих устройств.

Напомним, в конце мая инсайдеры опубликовали рендеры ещё не вышедшего смартфона LG V30.