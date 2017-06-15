Журналисты издания PhoneArena сообщают, что в 2018 году LG планирует выпустить флагманский G7 на пару месяцев раньше. Это значит, что анонс девайса может состояться уже в январе.
Кроме того, инсайдеры рассказали, что телефон V30 с двумя экранами также выйдет чуть раньше ожидаемого срока (предположительно, в августе 2017 года).
Представители южнокорейской корпорации не подтвердили и не опровергли сообщение анонимных источников. Они лишь заявили, что в настоящее время нет точной информации о графике анонсов грядущих устройств.
Напомним, в конце мая инсайдеры опубликовали рендеры ещё не вышедшего смартфона LG V30.
Новые флагманы LG могут выйти на несколько месяцев раньше
Фото © twitter.com/VenyaGeskin1
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