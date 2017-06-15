Виртуальная реальность избавит от зубной боли

Исследователи из Великобритании провели необычный эксперимент, предложив пациентам зубной клиники погрузиться в виртуальную реальность на время процедур. Об этом сообщает The Register.

В испытании новой методики участвовали 79 пациентов, которые были разделены на три группы. Первой из них демонстрировали виды океана, второй — показывали городские пейзажи, а третья проходила все процедуры без использования VR-очков.

Виртуальная реальность помогла снизить болевые ощущения во время процедур в кабинете дантиста Фото © EAST NEWS

В результате оказалось, что пациенты, которые рассматривали прибрежный ландшафт, испытывали "значительно меньше боли", чем люди из двух других групп. Кроме того, у них осталось "гораздо меньше неприятных воспоминаний" о процедуре.

Примечательно, что демонстрация городского пейзажа оказалась абсолютно неэффективной. Пациенты во второй группе испытывали примерно такие же по силе болевые ощущения, как и в третьей.

— Полученные результаты полностью соответствуют литературе, в которой указано, что даже косвенный контакт с природой может влиять на физическое и психическое благополучие, — пояснили специалисты изданию.

По словам учёных, предыдущие исследования уже доказали, что использование виртуальной реальности снижает зависимость пациентов от обезболивающих препаратов.

— Наши исследования подтверждают предыдущие положительные результаты экспериментов по отвлечению внимания для обезболивания. Таким образом, виртуальную реальность можно использовать в сочетании с традиционными лекарствами, — резюмировали специалисты.