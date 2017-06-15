Учёные надеются посадить лес с помощью дронов-осеменителей

Индийские исследователи экспериментируют с применением дронов для восстановления лесных посадок в труднодоступных районах штата Карнатака. Об этом сообщает FactorDaily.

Эксперимент проводится при участии специалистов из Департамента аэродинамики Бангалора и департамента леса. Недавно группа исследователей, возглавляемая профессором Кей Пи Джей Редди, провела первое испытание дронов-осеменителей возле реки Пинакини в Карнатаке.

Как отмечают учёные, они надеются засеять как минимум 4 тыс. гектаров. Конечная цель проекта — возродить густые леса, некогда произраставшие в ныне пустынной местности.

— Для этого есть только один способ — добираться туда по воздуху. Осуществлять задуманное при помощи больших самолётов дорого. Кроме того, имеются проблемы со взлётом и посадкой. Таким образом, использование дронов является нашей единственной возможностью, — пояснил профессор С.Н. Омкар.

По словам учёного, главное преимущество беспилотников заключается в том, что исследователи смогут увидеть место, куда упадут семена. Помимо прочего, современные технологии позволяют устанавливать в местах "бомбардировок" геометки.

— Впоследствии раз в три месяца мы будем летать над этой областью и видеть развитие семян на месте их падения, — добавил Омкар.

Для своего эксперимента исследователи выбрали участок земли площадью 4 тыс. гектаров, который простирается вдоль горного массива Доддабаллапур на севере от Бангалора. Сбрасывание семян начнётся с наступлением сезона дождей, однако перед этим учёным предстоит доработать беспилотники.

— Мы должны создать механизмы, которые позволят эффективно распределять семена контролируемым образом. Сейчас у нас с этим проблемы — весь материал просто раздувается воздушным потоком, — отметил Омкар.

Как подчёркивает профессор Редди, они собираются засеять все 4 тыс. гектаров "примерно за неделю". Кроме того, глава исследовательской группы надеется договориться об использовании беспилотного летательного аппарата Rustom, который может нести до 200 кг полезной нагрузки.

— В дополнение к зелёным насаждениям я хочу вернуть птиц, бабочек и обезьян. Я вырос с ними. Когда я был ребёнком, здесь были пышные леса, — сказал Редди, отметив, что к изменению климата привёл перевыпас коз. — Раньше я играл в этих лесах. Река текла в течение четырёх месяцев в году, а теперь мы видим воду только во время сезона дождей. Не знаю, сможем ли мы добиться успеха, но я настроен оптимистично.