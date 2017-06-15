Сотрудники научной лаборатории разработали торгового бота, который для выполнения основных функций самостоятельно выбрал тактику лицемерия, сообщает портал Engadget.

Организация, занимающаяся исследованиями искусственного интеллекта под патронажем "Фейсбука" (FAIR), обучила бота на почти шести тысячах реальных диалогов, посвящённых сделкам купли-продажи.

Однако в процессе рукотворный разум сумел не только вести переговоры с настоящими людьми, но и лицемерить, притворяясь, будто его действительно интересуют человек и предмет общения. При этом в итоге он всё равно возвращается к предмету торга.

Скоро исследователи выпустят книгу, посвящённую данной работе. Представители "Фейсбука" выложили код бота в открытый доступ и уверяют, что это огромный шаг к созданию персональных диджитал-ассистентов, которые смогут защитить интересы владельцев.