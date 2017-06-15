Искусственный интеллект от Facebook научился торговаться и лгать

Организация, занимающаяся исследованиями искусственного интеллекта под патронажем "Фейсбука" (FAIR), обучила бота на почти шести тысячах реальных диалогов, посвящённых сделкам купли-продажи.
Однако в процессе рукотворный разум сумел не только вести переговоры с настоящими людьми, но и лицемерить, притворяясь, будто его действительно интересуют человек и предмет общения. При этом в итоге он всё равно возвращается к предмету торга.
Скоро исследователи выпустят книгу, посвящённую данной работе. Представители "Фейсбука" выложили код бота в открытый доступ и уверяют, что это огромный шаг к созданию персональных диджитал-ассистентов, которые смогут защитить интересы владельцев.
Искусственный интеллект от "Фейсбука" научился торговаться и лгать
Фото: © EAST NEWS
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