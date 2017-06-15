Google оказалась для студентов привлекательнее "Газпрома"

Российские студенты назвали компанию Google самым желанным работодателем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Universum.

В ходе подготовки рейтинга исследователи опросили 23 тыс. российских студентов в 97 вузах страны. Средний возраст респондентов составил 21,4 года, среди них было 35% мужчин и 65% женщин.

Google стала для российских студентов более привлекательным работодателем, чем "Газпром" Фото © AP/FOTOLINK

Google оказалась самым привлекательным работодателем для тех студентов, которые изучают IT и гуманитарные науки. Кроме того, американская корпорация вырвалась в лидеры по популярности среди учащихся на экономических специальностях.

Примечательно, что в 2016 году студентов-экономистов больше интересовала компания "Газпром". Ныне транснациональная энергетическая корпорация остаётся самым привлекательным работодателем только для тех, кто изучает естественные науки.

Компания "Яндекс" также набирает популярность среди студентов, особенно среди тех, кто учится на экономических и медицинских специальностях. Как отмечают авторы исследования, в целом учащиеся стали обращать больше внимания на интернет-компании и "ценить инновационность": за год количество респондентов, назвавших это качество приоритетным, выросло с 18% до 23%.

Вместе с тем средний размер ожидаемой зарплаты за год заметно снизился. Респонденты-мужчины указывали вознаграждение в размере 61 тыс. руб., что на 4 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. У опрошенных женщин ожидания сократились на 1,5 тыс. руб. — до 52,2 тыс. руб.

Также примечательно, что студентки гораздо чаще стремятся работать в сфере искусств и развлечений, а также медиа и рекламы. В свою очередь, мужчин привлекают профессии программиста (22% респондентов), менеджера и консультанта (14%), банкира (13%) и работника химической промышленности (13%).

При этом студенты всех категорий стали чаще стремиться стать экспертами в своей сферы. Количество таких ответов выросло с 23% до 32%.