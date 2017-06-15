В каталоге Airbnb обнаружили апартаменты под мостом

Студент из Санкт-Петербурга Максим Гущин нашёл в сервисе Airbnb комнату, оборудованную внутри моста в городе Тулуза на юге Франции.

Информацию о неожиданной находке молодой человек разместил в своём "твиттере". По словам студента, комната обойдётся гостям всего в один евро в сутки (около 64 рублей). Апартаменты освещаются при помощи свечей и фонариков, а туалет, по всей видимости, отсутствует.

ААА, я сейчас смотрел жильё в европе на airbnb и нашёл за 66 рублей в сутки(1Евро!!) оборудованное место в мосту. pic.twitter.com/Tx2VFmksPy — M@}{ (@magusch4) June 14, 2017

В объявлении на сайте Airbnb также говорится, что площадь комнаты составляет 48 квадратных метров, в ней можно курить и жить с питомцами, однако она небезопасна для детей. Мост, в котором находятся апартаменты, находится недалеко от станции метро "Эмпалот".

Гущин рассказал изданию TJournal, что наткнулся на комнату под мостом, когда искал, где остановиться в Тулузе.

— Я сначала удивился цене, а потом глянул фотки подробнее и осознал, что человек реально захватил место под мостом и оборудовал его под спальное. По фотографиям видно, что пол — это прозрачная сетка, на которую положены деревяшки, поверх которых — матрас с одеялом. Лучше возьму с собой спальник, — пояснил студент.

По словам молодого человека, он уже забронировал необычное жилище и сейчас ждёт подтверждения от хозяина по имени Исмаил.