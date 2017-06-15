Twitter продемонстрировал новый дизайн

Сервис микроблогов Twitter анонсировал масштабное обновление дизайна сайта и мобильных приложений. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Дизайнеры полностью изменили внешний вид профилей и навигационного меню сервиса. Кроме того, изменение количества лайков и ретвитов теперь будет демонстрироваться в режиме реального времени.

Twitter радикально переработал свой дизайн Фото: © twitter.com

Изображения профилей пользователей стали закруглёнными, что выделяет их на фоне снимков, прикрепляемых к публикациям. Также дизайнеры заменили шрифты, сделав их более единообразными, а иконки стали интуитивно более понятными. К примеру, значок ответа теперь выглядит как облако с сообщением, поскольку ранее пользователи часто принимали стрелку за символ удаления или возврата к предыдущей странице, отметили в компании.

Помимо прочего, в мобильных приложениях появилась специальная вкладка, объединяющая информацию о профиле и настройки. Пользователи операционной системы iOS также смогут открывать ссылки не в браузере внутри приложения, а через Safari. Это позволит владельцам подписок на те или иные издания быстрее входить в свои аккаунты.

В компании пообещали, что аудитория сервиса сможет ознакомиться с обновлением в течение "ближайших дней и недель". При этом некоторые из нововведений доступны уже сейчас.