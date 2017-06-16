Нейросеть поможет отыскать пропавших людей

Команда исследователей из Университета Брадфорда представила уникальную технологию, которая может показать, как изменится внешность человека через определённый промежуток времени.

По словам британских учёных, нейросеть сопоставляет черты лица: губы, лоб и даже форму щёк. Затем алгоритм начинает понимать, как эти черты с возрастом могут измениться, пишет The New Atlas.

— Мы обучаем систему, "скармливая" ей сотни тысяч изображений лиц и соответствующих возрастов. После этого, увидев процесс старения человека, нейросеть генерирует изображения на лету. Это более быстрый и менее субъективный метод, — рассказала разработчик проекта Али Майна Букар.

Исследователи подчеркнули, что их алгоритм может использоваться для поиска давно пропавших людей. Для этого учёные использовали фото 21-месячного малыша Бена Нидхэма, который пропал в 1991 году на греческом острове Кос. И хотя ребёнка так и не нашли, система дала примерное представление о том, как Нидхэм мог выглядеть в 20 лет и позднее.

В отличие от аналогов, британская нейросеть учитывает большое количество разных факторов: от внешних данных родственников разного возраста до индивидуальных признаков старения, которые видны на фотографиях хорошего качества.

— Существующие алгоритмы используют линейные или одномерные методы, в то время как наша нейросеть нелинейна — это значит, что она лучше подходит для конкретного лица, — пояснил ведущий автор исследования Хассан Агей.

Журналисты отмечают, что только в Великобритании каждый год без вести пропадают около 300 тысяч человек.