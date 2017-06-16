ЦРУ годами взламывало домашние Wi-Fi-роутеры

Ещё одна утечка документов американского ведомства, опубликованных сайтом WikiLeaks, демонстрирует технологию тайных наблюдений за людьми в их домах и офисах.

Новая публикация проливает свет на хакерское подразделение ведомства, носящее название группы развития инжиниринга. Среди десятков файлов можно встретить и помеченные как "секретные" инструменты взлома, которые позволяют целенаправленно атаковать как отдельные машины, так и компьютерные сети.

Ещё одна программа, получившая кодовое название "Вишнёвый цвет", сканирует адреса электронной почты и номера телефонов, хранящиеся в памяти ПК. Однако главной мишенью по-прежнему становятся маршрутизаторы.

Согласно опубликованным данным, к середине 2012 года ЦРУ разработало импланты "для примерно 25 разных устройств от 10 разных производителей", среди жертв назывались девайсы от Asus, D-Link и Nergear. Пока неизвестно, работают ли эти устройства до сих пор или разработка была отозвана.