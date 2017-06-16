Разработчики представили YotaPhone 3

Компания BaoliYota Technology показала новый телефон на российско-китайском Экспо в Харбине, сообщает ТАСС.

YotaPhone 3, как и предыдущие модели, будет оборудован двумя дисплеями. Дополнительный экран, выполненный по технологии электронных чернил, традиционно расположится на задней панели девайса.

Телефон поступит в продажу в двух версиях: с 64 и 128 Гбайт внутренней памяти. За младшую модель разработчики попросят $350, в то время как смартфон с 128 Гбайт флеш-памяти обойдётся в $450.

По словам производителей, производство смартфона начнётся уже ранней осенью 2017 года. Однако точная дата старта продаж пока остаётся неизвестна.

Предположительно, YotaPhone 3 получит четырёхъядерный процессор Snadpragon 820 с тактовой частотой 2,2 ГГц, а также 3 или 4 Гбайт оперативной памяти, сообщает Hi-tech.mail.ru.

Напомним, о разработке смартфона YotaPhone 3 стало известно в начале марта 2017 года.