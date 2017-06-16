Google получит рекордный штраф

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Google получит рекордный штраф

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Фото © REUTERS/Baz Ratner

Еврокомиссия намеревается оштрафовать Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает The Guardian.

Как ожидается, в понедельник регулятор огласит вердикт, обвинив технического гиганта в манипулировании результатами поисковой выдачи в пользу сервиса Google Shopping. В случае вынесения такого решения компании придётся заплатить штраф размером в один миллиард евро.

Google грозит серьёзный штраф и многочисленные судебные иски от пострадавших компаний

Помимо прочего, The Wall Street Journal отмечает, что кроме штрафа от регулятора техническому гиганту, возможно, придётся выплачивать компенсации пострадавшим компаниям. По мнению аналитиков издания, это приведёт к "болезненным последствиям" для Google.

Расследование в отношении "корпорации добра" длилось на протяжении семи лет. В июле 2016 года Еврокомиссия подтвердила свою убеждённость в том, что поисковый гигант "злоупотреблял своим доминирующим положением, периодически отдавая предпочтение его службе сравнения товаров в поисковых результатах".

Представители Еврокомиссии отказались от комментариев. Пресс-служба компании Google не ответила на запрос The Guardian.

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