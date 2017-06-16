Google получит рекордный штраф

Еврокомиссия намеревается оштрафовать Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает The Guardian.

Как ожидается, в понедельник регулятор огласит вердикт, обвинив технического гиганта в манипулировании результатами поисковой выдачи в пользу сервиса Google Shopping. В случае вынесения такого решения компании придётся заплатить штраф размером в один миллиард евро.

Google грозит серьёзный штраф и многочисленные судебные иски от пострадавших компаний Фото © REUTERS/Baz Ratner

Помимо прочего, The Wall Street Journal отмечает, что кроме штрафа от регулятора техническому гиганту, возможно, придётся выплачивать компенсации пострадавшим компаниям. По мнению аналитиков издания, это приведёт к "болезненным последствиям" для Google.

Расследование в отношении "корпорации добра" длилось на протяжении семи лет. В июле 2016 года Еврокомиссия подтвердила свою убеждённость в том, что поисковый гигант "злоупотреблял своим доминирующим положением, периодически отдавая предпочтение его службе сравнения товаров в поисковых результатах".

Представители Еврокомиссии отказались от комментариев. Пресс-служба компании Google не ответила на запрос The Guardian.