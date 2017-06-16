Мужчина получил удостоверение с компьютерной моделью лица вместо фотографии

Французский художник Рафаэль Фабр сумел получить удостоверение личности, воспользовавшись копией своего лица, смоделированной на компьютере. Об этом сообщает Motherboard.

Проживающий в Париже художник создал трёхмерную модель своего лица, использовав для этого программы Blender и TurboSquid, применяемые при производстве видеоигр и фильмов. По словам Фабра, ему пришлось сделать около 50 различных версий 3D-портрета, прежде чем он смог добиться желаемого результата.

Француз обманул государственное учреждение, заменив фотографию на компьютерную модель своего лица Фото © raphaelfabre.com

Полученное изображение он распечатал и прикрепил к заявке на выдачу французской идентификационной карты. И, хотя при близком рассмотрении можно заметить, что глаза и волосы на "фотографии" выглядят не очень натуралистично, "афера" Фабра увенчалась успехом и запрос на получение удостоверения был одобрен.

Как подчёркивает француз, все остальные документы, отправленные в государственное учреждение, были подлинными, а потому законодательство страны он не нарушал. При этом Фабр отметил, что он любит "распространять разный вымысел" и завёл для этого поддельный сайт, страницу в "Фейсбуке" и электронную почту.