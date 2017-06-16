Пользователи из России увидели радугу на Facebook

В числе реакций на пост в социальной сети разноцветный флаг появился ещё неделю назад, однако на территории РФ увидеть его было нельзя, сообщает TJournal.

Радужным значком "Фейсбук" ознаменовал июньский "месяц гордости" для ЛГБТ-сообщества. Это временная возможность так понравилась пользователям, что многие уже направили просьбы администрации оставить "реакцию" навсегда.

Для активации функции следовало поставить лайк официальной странице LGBTQ@Facebook. Однако расширить ряд эмоций российским пользователям не удалось: сегодня они могут увидеть флажок, но поставить его самому всё же нельзя.

Помимо обозначения солидарности многие на "Фейсбуке" используют данную "реакцию" для шуток и розыгрышей.