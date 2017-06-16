Пользователи из России увидели радугу на Facebook

Радужным значком "Фейсбук" ознаменовал июньский "месяц гордости" для ЛГБТ-сообщества. Это временная возможность так понравилась пользователям, что многие уже направили просьбы администрации оставить "реакцию" навсегда.
Для активации функции следовало поставить лайк официальной странице LGBTQ@Facebook. Однако расширить ряд эмоций российским пользователям не удалось: сегодня они могут увидеть флажок, но поставить его самому всё же нельзя.
Помимо обозначения солидарности многие на "Фейсбуке" используют данную "реакцию" для шуток и розыгрышей.
Пользователи из России увидели радугу на "Фейсбуке"
Фото: © Windows Central
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