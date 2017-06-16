YouTube стал недоступен пользователям во всём мире

Видеохостинг при попытке загрузить страницу выдаёт ошибку сервера и предлагает самостоятельно решить проблему.

Пользователи во всём мире заметили проблемы при попытке зайти на сайт YouTube. При попытке загрузки главной страницы сайт выдаёт серверную ошибку и сообщает, что в решении сложившейся ситуации смогут помочь натренированные обезьяны. При этом администрация просит не делать скринов экрана, так как это может "напугать" животных.

Многие пользователи уже пожаловались на недоступность сервиса в социальных сетях.

Is Youtube down? — Kenny (@Kinnibui) 16 июня 2017 г.

mka access mo sa youtube? — Japhet Daniel (@Damjel) 16 июня 2017 г.

По информации сайта Down Detector, проблемы с видеохостингом по всему миру начались после 16:00 по московскому времени.