YouTube стал недоступен пользователям во всём мире

Пользователи во всём мире заметили проблемы при попытке зайти на сайт YouTube. При попытке загрузки главной страницы сайт выдаёт серверную ошибку и сообщает, что в решении сложившейся ситуации смогут помочь натренированные обезьяны. При этом администрация просит не делать скринов экрана, так как это может "напугать" животных.
16 июня 2017 г.
Многие пользователи уже пожаловались на недоступность сервиса в социальных сетях.
Is Youtube down?— Kenny (@Kinnibui) 16 июня 2017 г.
mka access mo sa youtube?— Japhet Daniel (@Damjel) 16 июня 2017 г.
16 июня 2017 г.
По информации сайта Down Detector, проблемы с видеохостингом по всему миру начались после 16:00 по московскому времени.
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