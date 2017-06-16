Хакер сознался во взломе Пентагона

Британский хакер Шон Кэффри во время судебного заседания в Бирмингеме признал свою вину во взломе системы спутниковой коммуникации Минобороны США. Об этом говорится на сайте Национального криминального агентства Великобритании.

Как отмечает Washington Post, злоумышленник проник в служебные сети Пентагона в июне 2014 года. В результате его действий были украдены логины и пароли 800 сотрудников Минобороны США, а также информация с 30 тыс. спутниковых телефонов.

25-летний хакер из Великобритании сознался во взломе системы спутниковой связи Пентагона Фото © Shutterstock Inc

Через два месяца после взлома Кэффри рассказал о совершённом преступлении на сайте Pastebin, приложив скриншоты с личными данными сотрудников американского военного ведомства и заявив о своей связи с террористами из ИГИЛ*.

В марте 2015 года полиция арестовала хакера. Украденная информация была обнаружена на жёстких дисках, хранившихся в жилище Кэффри. Кроме того, в компьютере злоумышленника правоохранительные органы нашли учётные данные аккаунта, с которого тот разместил запись на Pastebin.

По данным Национального криминального агентства Великобритании, сумма ущерба от атаки 25-летнего хакера составила $638 тыс. (около 36,8 млн руб.).

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.