HP делает картриджи для принтеров из мусора

Компания Hewlett-Packard (HP) заявила, что начала использовать переработанный пластик для производства картриджей для принтеров, сообщает Engadget.

В настоящий момент HP организовала сбор пластиковых бутылок в Республике Гаити. Работа ведётся в партнёрстве с компанией Thread, у которой уже имеется опыт использования вторичного сырья при производстве одежды.

Представители HP отмечают, что их инициатива не только поспособствует улучшению экологической ситуации в регионе, но и позволит создать новые рабочие места для жителей республики. Кроме того, компания надеется снизить использование детского труда в регионе и привлечь к работе более старших членов семей.

Это, в свою очередь, позволит предоставить маленьким гражданам Гаити новые образовательные возможности. Также в рамках партнёрства компании HP и Thread собираются помогать в повышении качества медицинских услуг местному населению.