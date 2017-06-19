Беспилотники продолжают применять для сброса контрабанды в тюрьмы

Мобильные телефоны, психотропные вещества и порнографию доставляли в места заключения с помощью дронов.

Несмотря на все попытки остановить проникновение в тюрьмы США беспилотников, их продолжают применять для доставки мобильных телефонов, запрещённых веществ и даже порнографии. За прошедшие пять лет правоохранительные органы США обнаружили десятки подобных случаев, сообщает USA Today, но точно оценить масштабы бедствия невозможно, ведь большинство вылетов остаются незамеченными.

Мобильные телефоны, психотропные вещества и порнографию доставляют в места заключения с помощью дронов Кадр фильма "К-11"/ © Кинопоиск

Несмотря на то что подобные действия являются незаконными и могут привести пилота в тюрьму, доставщики продолжают активно работать: их деятельность приносит ощутимый доход — около 6000 долларов за вылет.