Microsoft Surface Laptop и Surface Pro невозможно починить

По мнению экспертов лаборатории iFixit, починить новые компьютеры Microsoft не смогут даже профессиональные мастера.

Весьма дорогой и функциональный ноутбук от Microsoft получил худший балл от специалистов iFixit, так как его абсолютно невозможно открыть без повреждения ключевых компонентов. За это устройству выдали 0 баллов ремонтопригодности из 10.

Починить новые компьютеры Microsoft Surface не смогут даже профессиональные мастера Фото © Photoshot/REPORTER

Для сравнения: худший результат среди планшетов iPad — 2 балла из 10, а ноутбуки Apple никогда не получали столь низких оценок. Оказалось, что даже замена аккумулятора в Surface гарантированно приведёт к тем или иным неисправностям и невозможности собрать дорогостоящий гаджет в первозданном виде.