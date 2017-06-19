Microsoft Surface Laptop и Surface Pro невозможно починить

Весьма дорогой и функциональный ноутбук от Microsoft получил худший балл от специалистов iFixit, так как его абсолютно невозможно открыть без повреждения ключевых компонентов. За это устройству выдали 0 баллов ремонтопригодности из 10.
Починить новые компьютеры Microsoft Surface не смогут даже профессиональные мастера
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Для сравнения: худший результат среди планшетов iPad — 2 балла из 10, а ноутбуки Apple никогда не получали столь низких оценок. Оказалось, что даже замена аккумулятора в Surface гарантированно приведёт к тем или иным неисправностям и невозможности собрать дорогостоящий гаджет в первозданном виде.
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