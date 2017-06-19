Беспилотники Cognitive Technologies проехали полмиллиона километров

Тестовые автомобили с интеллектуальной системой C-Pilot колесили по дорогам России более трёх лет, сообщают разработчики программного обеспечения.

Специальным ПО от компании Cognitive Technologies были оборудованы опытные образцы легкового автомобиля Nissan X Trail. Всего для тестирования системы разработчики задействовали более десятка машин.

Около 88% от всего расстояния было пройдено по российским дорогам. Остальные маршруты прокладывались в странах Евросоюза, а также в США, Китае и Японии.

— Только протяжённость тестовых маршрутов в миллионы километров даёт возможность реальной оценки работоспособности всех наших систем и выявления проблемных зон. Это необходимая проверка для обеспечения возможности применения на дорогах общего пользования. В этом смысле цифра полмиллиона километров является значимым этапом любого тестирования, который демонстрирует зрелость системы, — рассказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

Разработчики добавили, что около 27% всех тестов пришлось на езду в плохих погодных условиях, а ещё 18% времени беспилотники ездили по ночам.