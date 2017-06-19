YouTube заменит видео, вербующие террористов, на антитеррористические

Руководство Google решило предпринять решительные меры по борьбе с распространением опасных видео.

Компания предприняла четыре шага для борьбы с терроризмом в Сети, в особенности это касается сервиса YouTube. Для вычисления подозрительных видео теперь используются алгоритмы машинного обучения, а также специальные группы волонтёров-модераторов, работающих по программе YouTube Trusted Flagger.

Изменить пришлось и правила относительно подстрекающего контента: теперь, если видео содержит призывы к опасным действиям или декларирует превосходство одних людей над другими, сервис автоматически скроет его из поиска и рекомендаций, заблокирует на нём лайки и комментарии, а также не даст его монетизировать.

YouTube не даст подстрекателям привлечь новую публику или заработать на ней Коллаж © L!FE. Фото © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK// Youtube

Ещё более решительные меры будут приняты против роликов, которые потенциально могут вербовать людей в террористические организации: их не только будут скрывать и занижать, но также покажут их зрителям антитеррористические видео, чтобы отвадить публику от возможного желания присоединиться к преступникам.