Microsoft дали месяц на устранение нарушений по жалобе "Лаборатории Касперского"

Предупреждение американской корпорации опубликовано на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы России.

В ноябре 2016 года ФАС возбудила дело против Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского". Российские эксперты по безопасности обвинили "мелкомягких" в недобросовестной конкуренции на рынке защиты от компьютерных угроз. Спустя несколько месяцев дело получило продолжение.

Сотрудники службы заявили на своём сайте, что 13 июня ФАС России выдала предупреждение IT-гиганту о недопустимости создания дискриминационных условий.

По мнению представителей ведомства, Microsoft вводила ограничения в части формы и сроков уведомлений пользователей антивирусного ПО, блокировала антивирусы сторонних производителей и активировала собственное антивирусное ПО Windows Defender "без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия".

Корпорации Microsoft отвели месяц на исполнение предупреждения. Представители IT-гиганта сообщили, что рассмотрят информацию от ФАС и продолжат работу со сторонними поставщиками антивирусного ПО.

— Мы плотно взаимодействуем с производителями антивирусов и предприняли ряд шагов для рассмотрения их отзывов, — заявили разработчики изданию ТАСС.

Напомним, 6 июня 2017 года "Лаборатория Касперского" подала иск в Еврокомиссию против Microsoft. Российские разработчики антивирусного ПО были убеждены, что крупнейшая транснациональная компания после выхода Windows 10 начала чинить искусственные препятствия для конкурирующих с ней производителей программ для защиты от компьютерных угроз.