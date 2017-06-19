Сервис "Яндекс. Такси" оказался недоступен

Утром 19 июня пользователи не смогли дождаться такси от компании "Яндекс" — некоторым из них пришлось ждать более часа.

Пользовательская часть сервиса "Яндекс. Такси" работает стабильно, но система не может найти подходящие для перевозки автомобили, так как "Яндекс. Таксометр" не даёт водителям войти в сервис и предложить свои услуги клиентам. Некоторые из пользователей провели в ожидании более часа, но пока компании не удаётся восстановить работу сервиса.

я реально не шучу. я заказала такси полтора часа назад. и Яндекс и везёт одновременно. ни в одном ещё даже не назначили — молодык 2 (@natalie_osipova) 19 июня 2017 г.

Технический сбой начался примерно в 11 часов утра, и сейчас специалисты "Яндекса" информируют о ситуации через официальный микроблог. Уверяют, что делают всё возможное и уже прикладывают к серверу подорожник.