Сервис "Яндекс. Такси" оказался недоступен

Пользовательская часть сервиса "Яндекс. Такси" работает стабильно, но система не может найти подходящие для перевозки автомобили, так как "Яндекс. Таксометр" не даёт водителям войти в сервис и предложить свои услуги клиентам. Некоторые из пользователей провели в ожидании более часа, но пока компании не удаётся восстановить работу сервиса.
я реально не шучу. я заказала такси полтора часа назад. и Яндекс и везёт одновременно. ни в одном ещё даже не назначили— молодык 2 (@natalie_osipova) 19 июня 2017 г.
Технический сбой начался примерно в 11 часов утра, и сейчас специалисты "Яндекса" информируют о ситуации через официальный микроблог. Уверяют, что делают всё возможное и уже прикладывают к серверу подорожник.
Изо всех сил прикладываем подорожники, постараемся как можно скорее подняться.— Яндекс.Такси (@yandextaxi) 19 июня 2017 г.
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