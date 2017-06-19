Раритетный компьютер Apple ушёл с молотка за 20,6 млн рублей

В минувший четверг один из шести работоспособных компьютеров Apple I был продан аукционным домом "Кристис" за $355 тыс. (около 20,6 млн руб.).

Как отмечает ресурс New Atlas, такая цена за хорошо сохранившуюся модель 1976 года — далеко не предел. Предыдущие три компьютера Apple I были проданы за $ 626 967 (около 36,4 млн руб.), $ 664 261 (38,5 млн руб.) и $ 905 000 (52,5 млн руб.).

Компьютер Apple первого поколения продали за 20,5 млн рублей Фото © Christies

Компьютер Apple I был спроектирован одним из основателей компании Стивом Возняком в 1976 году. Устройства собирались в гараже Стива Джобса и продавались по цене $666. Всего было изготовлено порядка 200 таких компьютеров.

На сегодняшний день уцелело лишь 66 оригинальных Apple I. Из них только шесть сохранили работоспособность до наших дней.