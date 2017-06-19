Евросоюз не согласен открыть переписку в мессенджерах

Депутаты Европарламента представили законопроект о запрете вмешательства в работу мессенджеров. Об этом сообщает The Telegraph.

Поправки в закон о защите персональных данных предполагают запрет на дешифрование, обратный инжиниринг или мониторинг сообщений в мессенджерах.

— Члены ЕС не должны налагать никаких обязательств на поставщиков услуг электронных коммуникаций, поскольку это приведёт к ослаблению безопасности их сетей и услуг, — заявили авторы законопроекта.

Кроме того, парламентарии намерены обязать IT-компании усилить безопасность своих сервисов.

— Поставщики услуг электронных коммуникаций должны обеспечить передачу данных с использованием определённых типов программного обеспечения и технологий шифрования, — говорится в документе.

Примечательно, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали принять жёсткие меры в отношении компаний, которые используют шифрование, подчёркивает The Telegraph.

Депутаты Европарламента предложили запретить взлом шифрования переписок в мессенджерах Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

Кроме того, в конце марта 2017 года министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявляла, что разработчики должны более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Глава ведомства подвергла жёсткой критике компании, предоставляющие своим пользователям сквозное шифрование переписки, назвав подобную практику "совершенно неприемлемой", и потребовала предоставить спецслужбам доступ к сообщениям.