Как бороться с гаджет-стрессом?

Курс доллара сделал бюджетную электронику дорогой, а дорогую — и вовсе недоступной. Владение недешёвыми гаджетами серьёзно подтачивает нашу нервную систему — смартфон за 30 000 рублей, планшет за 40 000, ноутбук за 60 000… Мы сдуваем с них пылинки, покупаем нерационально дорогие чехлы, защитные стёкла, но сердце всё равно кровью обливается, когда на экране появляется царапина… Гаджет-стресс — серьёзная проблема десятилетия, с ним приходится считаться. Но можно ли, как говаривал популярный писатель и психолог Дейл Карнеги, "перестать волноваться и начать жить"?

Выбирая мобильный компьютер, не обязательно влезать в долги. Существует достаточно свежая и до сих пор не каждому известная ниша устройств, именуемых "клаудбуками" — это современное воплощение известного каждому портативного компьютера, однако достаточно дешёвого, чтобы не получать микроинфаркт при малейшей царапине на крышке, но при этом справляющегося с большинством офисных и развлекательных задач. CloudBook (от слова "облако") использует облачные сервера для хранения объёмной информации и для работы с данными, экономя ваши деньги на винчестере и софте. Лёгкий, не нагревающийся и долго работающий от батареи, — как планшет. При этом защищённый от повреждений дорогостоящего экрана, как любой ноутбук!

Несколько лет назад особо оптимистичные аналитики предрекали, что в большинстве бытовых, непрофессиональных задач планшеты вытеснят все остальные компьютеры — ноутбуки и десктопы. Последние действительно постепенно сходят со сцены, но время всё утрясло, охладив горячие головы, и стало ясно, что планшет — это в первую очередь развлекательный компьютер для ПОТРЕБЛЕНИЯ информации. Систематически СОЗДАВАТЬ на нём информацию, работая с документами в офисе, с лекциями на учёбе, отправляя развёрнутые интересные посты в соцсети и блоги на отдыхе — не получается…

Интерес потребителей к ноутбукам вернулся и производители, уловив тренд, открыли направление так называемых клаудбуков, облачных устройств. Это уже не тяжеленные двух-трёхкилограммовые ноуты прошлых лет, CloudBook — очень тонкий и изящный лэптоп, с небольшой диагональю экрана, чаще всего весом около килограмма, с планшетным дизайном. В нём нет DVD-привода, нет винчестера, вместо него он имеет от 32 гигабайт флеш-памяти с возможностью расширения облачными хранилищами и подключения флеш-карты — всё, как в смартфоне. Софт и сервисы тоже зачастую облачные. Плюс типичный CloudBook очень экономичный и "холодный", зачастую, как и планшет, он не имеет вентилятора. Ну и, конечно же, цена, которая равна цене недорогого планшета: отправляясь в отпуск, на учёбу или работу, можно запросто сунуть клаудбук в чемодан или сумку, не переживая как за флагманский планшет стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

Давайте рассмотрим несколько совершенно разных по концепции моделей клаудбуков на Windows 10 и убедимся, что подобрать недорогой компьютер можно под любой образ жизни и задачи!

Очень удобный формфактор, популярный в сегменте клаудбуков – трансформер. Экран трансформера движется на петлях, позволяя открыть устройство наполовину для работы с клавиатурой, или откинуть на 360 градусов, разворачивая полностью дисплеем вверх, а клавиатурой вниз. Поскольку дисплей сенсорный, а клавиатура в таком режиме автоматически блокируется, гаджет превращается в планшет. Ну и еще его можно сложить «домиком» в виде буквы «Л» - так клаудбук удобно поставить на стол для комфортного просмотра фильмов. А после работы закрыть, как обычный ноут, защитив дисплей от внешних воздействий.

Характерный пример - Irbis NB31 – небольшой трансформер с экраном 11,6 дюйма и весом всего 1380 грамм, который стоит всего 11 тыс. рублей. Устройство компактное, и, благодаря полноценной крышке, отлично подходящее для того, чтобы брать с собой в поездки по работе и на отдых, туда, где обычно планшеты и страдают от раздавленных экранов…

Процессор устройства, 4-ядерный Intel Atom Z3735F 1,4 гГц, специально разработан для недорогих мобильных гаджетов, поэтому желательно не держать открытыми бесконечное количество страниц браузера. Зато он не греется и очень бережно расходует энергию своего емкого аккумулятора на 10.000 мАч, что особенно актуально вдали от розетки. Оперативная память стандартна для бюджетных клаудбуков, она составляет 2 Гб. Для связи предназначены Wi-Fi, Bluetooth и камера для Skype. Встроенная память 32 гигабайта, плюс к ней прилагаются разъемы для microSD и флешек, а также 100 гигабайт в облаке Microsoft OneDrive.

Трансформер помощнее - BB Mobile Techno W11.6 360 Convertible, цена 15 тыс.рублей. В нем аналогичный экран 11,6 дюйма, но этот компьютер несколько дороже, поскольку используется более производительный и более свежий, хотя столь же экономичный (потребляющий не более 4 ватт и не нуждающийся в вентиляторе) процессор Intel Atom Z8300.

Памяти в устройстве столько же – 2 гигабайта оперативной и 32 пользовательской, есть Wi-Fi, Bluetooth, камера, слот mcroSD и USB, плюс 100 гигабайт в облаке Microsoft OneDrive, поскольку работает компьютер, разумеется, на Windows 10. На устройстве, кстати, удобно читать, держа его, как бумажную книгу – датчик гравитации переворачивает изображение, а клавиатура выполняет роль обложки, ограничивая любопытные взгляды со стороны!

Формат планшета особенно удобен для просмотра кино, мобильных игр, общения по Skype и серфинга по интернету, где вы в основном читаете и смотрите, а пишете при этом мало. Если же нужно поработать, то удобнее, конечно, ноутбук, который надежно стоит на столе или коленях, и имеет полноценные клавиши. Совмещает в себе и то, и другое клаудбук Irbis TW88. Этот легкий (всего 588 грамм!) гаджет выглядит, как компактный 10-дюймовый ноут, экран которого надежно защищен крышкой и не боится путешествий в рюкзаке или чемодане, но при необходимости клавиатура отсоединяется от экрана одним движением. Днем ноутбук, после работы – планшет!

В сердце устройства недорогой четырехъядерный процессор Intel Atom Z3735F 1,8 гГц, 2 Гб оперативной памяти, а также Windows 10. Встроенная память для данных – 32 Гб, но она наращивается картами microSD, флешками и облаком Microsoft OneDrive, где пользователь получает бесплатно 100 гигабайт. Аккумулятор не самый мощный – 7000 мАч, но на несколько часов активной работы хватает, плюс его можно подзаряжать не только от штатного 220-вольтового зарядника с круглым штекером, но и через microUSB от любого пауэрбанка или автомобильного адаптера в пути. Разумеется, есть Wi-Fi, Bluetooth и веб-камера. Стоимость Irbis TW88 – 9.300 рублей.

Несколько лет назад не слишком производительные, зато недорогие и компактные нетбуки были бешено популярны, пока не уступили натиску планшетов из-за неумеренной электропрожорливости и сильного, порой обжигающего колени, нагрева корпуса. Сегодня клаудбуки аналогичного формата избавились от всех недостатков предшественников, сохранив удобный многим традиционный раскладной формат - когда клавиатура всегда под рукой, а дисплей надежно защищен крышкой. Современные процессоры линейки Atom совершенно не греются и часами работают на одном заряде батареи. Подобную экономичность и компактность сочетает, к примеру,11,6-дюймовый клаудбук классического раскладного формфактора Prestigio SmartBook 116A на четырехъядерном процессоре Intel Atom Z3735F с частотой 1,4 гГц. Среднее время работы от аккумулятора емкостью 10.000 мАч - 7 часов, вес же устройства составляет всего 1130 граммов. Разумеется, наличествует и все необходимое - Windows 10 Professional, Wi-Fi, Bluetooth, веб-камера, кардридер, 32 гБ встроенной памяти + 100 гигабайт в облачном хранилище OneDrive в подарок. А стоит Prestigio SmartBook 116A всего 10.300 рублей.

Как мы видим, большинство клаудбуков – это компактные устройства, с дисплеями чуть больше планшетных, 10-11 дюймов. Но как быть, если вы привыкли к портативному компьютеру с классическими габаритами экрана с диагональю около 15 дюймов, и излишняя компактность вам неудобна? Тогда стоит выбрать KREZ N1402 Cloudbook PRO с 14-дюймовым экраном 1366x768 пикселей, который при этом весит всего 1 килограмм 187 грамм, а стоит 12 тыс. рублей!

Гаджет с достаточно производительным четырехъядерным процессором Intel Atom Z8350 1,6 гГц и 2 Гб оперативной памяти работает под управлением 64-битной Windows 10 Professional, имеет все необходимые сопутствующие функции – Wi-Fi, Bluetooth, скоростной USB 3.1 Type-C, веб-камеру и кардридер. Собственной памяти у устройства опять-таки немного – 32 гБ, но Microsoft прилагает к каждому экземпляру 100 гигабайт в облачном хранилище OneDrive в подарок. От аккумулятора емкостью 10000 мА/ч этот лэптоп способен проработать до 10 часов.