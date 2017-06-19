Глава Роскомнадзора лично потребует от Дурова регистрации Telegram в реестре

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров намерен обратиться к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием зарегистрировать мессенджер в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом он сообщил "Интерфаксу".

По словам Жарова, разработчики Telegram до сих пор не предоставили Роскомнадзору необходимых сведений о мессенджере, поэтому глава ведомства принял решение пообщаться с самим Павлом Дуровым.

— В течение недели я планирую обратиться к нему лично, — заявил Жаров.

Напомним, 16 мая 2017 года на сайте Change.org появилась петиция с требованием не допустить блокировки Telegram на территории России. Авторы обращения утверждали, что команда Павла Дурова получила уведомление от Роскомнадзора с требованием предоставить данные для внесения в ОРИ.

Позже эту информацию подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров. В ходе конференции ЦИПР он заявил, что ведомство отправило соответствующий запрос разработчикам Telegram и "ожидает ответа".