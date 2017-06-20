В Сеть утекли данные 198 млн американских избирателей

Аналитик компании UpGuard Крис Викери обнаружил информацию о миллионах американских избирателей в открытом доступе. Об этом сообщает Gizmodo.

Конфиденциальные данные были найдены на одном из общедоступных серверов Amazon. По словам исследователя, вся информация хранилась без какой-либо защиты и могла быть скачана любым пользователем, обнаружившим URL.

Специалист по кибербезопасности обнаружил конфиденциальные данные миллионов американских избирателей в открытом доступе Фото © Shutterstock Inc

Как удалось выяснить аналитикам из UpGuard, база данных принадлежит компании Deep Root Analytics, работающей с Республиканской партией США по договору подряда. Как отмечает издание, в период с января 2015 по ноябрь 2016 года на сбор этой информации было выделено $983 тыс.

В базе данных содержатся сведения о 198 миллионах граждан страны, что составляет примерно 61% от общего числа американских избирателей. Помимо имён, адресов и номеров телефонов в реестре также указаны даты рождения, этническая принадлежность, политические взгляды и религиозные убеждения людей. Общий размер базы составляет более 1 терабайта.

Крис Викери обнаружил указанный реестр 12 июня, после чего сообщил о своём открытии в Deep Root Analytics. Доступ к данным был оперативно закрыт.

Основатель Deep Root Analytics Алекс Лендри подтвердил Gizmodo информацию о найденной уязвимости.

— Мы берём на себя полную ответственность за эту ситуацию. Поскольку событие привлекло наше внимание, мы обновили настройки доступа и установили новые протоколы, чтобы предотвратить утечку, — заявил Лендри.