Автопилот Tesla полчаса предупреждал водителя о риске смертельной аварии

Водитель игнорировал рекомендации автомобиля, что привело к смертельному столкновению.

По информации Reuters, Джошуа Браун, погибший в прошлом году "из-за автопилота", ехал в полуавтоматическом режиме на седане Tesla Model S и не держал руки на руле, хотя автомобиль двигался по слишком сложному для автоматики маршруту. Из 37 минут поездки, когда автопилот настойчиво требовал от водителя взяться за руль и контролировать движение, он держался за него всего лишь 25 секунд, а потому не успел среагировать на опасность и попал в смертельную аварию.

Автопилот Tesla более получаса предупреждал об опасности, пока автомобиль действительно не разбился Фото © Flickr/Jakob Härter

Адвокат семьи погибшего Джек Лендскронер продолжает настаивать, что первоначальные сообщения о просмотре фильма во время поездки были ложными, но его клиенты пока не выдвигают обвинений, так как дожидаются итогов расследования. Стоит отметить, что пока автопилот Tesla предотвратил несколько аварий, а произошедшие столкновения обязательно сопровождались тем, что водитель не держал руль в плотном потоке машин.

Напомним, в начале июля 2016 года СМИ сообщали, что Джошуа Браун включил режим самоуправления для того, чтобы посмотреть один из фильмов о Гарри Поттере. Кроме того, бывший морской пехотинец был ярым любителем быстрой езды: только в 2015 году он получил восемь штрафов за превышение скорости.