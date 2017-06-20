Любители музыки в дополнение к ежемесячным тарифам получили вариант оплаты на год.

Стриминговый сервис Apple Music позволяет легально слушать миллионы песен там, где есть интернет. Ранее за эту услугу можно было платить один раз в месяц, но теперь Apple тестирует годовой тариф за 99 долларов в США и за 49 долларов — в России и СНГ.

На Apple Music можно сэкономить 20%, если платить за год Фото © AP/FOTOLINK

Для сравнения: в Европе и США обычная ежемесячная подписка, семейный тариф и студенческий тариф стоят 9,99, 14,99 и 4,99 доллара соответственно. Получается, что пользователи могут сэкономить около 20% за год, если подключат данный вариант оплаты.