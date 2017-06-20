Samsung Galaxy Note 8 покажут 26 августа

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Samsung Galaxy Note 8 покажут 26 августа

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Фото © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Инсайдеры узнали точную дату презентации нового фаблета от южнокорейских производителей.

Совсем недавно в Сеть утекли слухи, что анонс Galaxy Note 8 состоится уже в августе, однако теперь стала известна точная дата, пишет GSMArena.

Согласно новому сообщению от источников, близких к южнокорейскому производителю, новый фаблет представят уже 26 августа 2017 года.

Samsung Galaxy Note 8 покажут 26 августа

Также инсайдеры заявили, что девайс получит 6,3-дюймовый безрамочный дисплей, двойную основную камеру, встроенного ассистента Bixby и обновлённый стилус S-Pen. Сканер отпечатков пальцев должен расположиться по центру задней крышки устройства.

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