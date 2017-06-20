Дроны научились смотреть сквозь стены с помощью Wi-Fi

Беспроводные антенны, установленные на беспилотниках, оказались способны смотреть сквозь непрозрачные поверхности.

Исследователи из Университета Калифорнии обнаружили, что с помощью двух дронов, симметрично перемещающихся вокруг объекта, можно изучить его внутреннее строение. В их эксперименте устройства заглядывали за кирпичную стену, внутри которой располагалось несколько деревянных кубов. Для оценки структуры применялась исключительно технология Wi-Fi RSSI.

Полученные данные далеки от идеальной формы, но такой способ оценки поможет в обследовании обрушившихся зданий, позволяя обнаружить внутри них полости и даже людей. Исследователи также верят, что новая система поможет археологам оценить древние здания без необходимости в них вламываться.