Nokia представила несколько новых гаджетов

Компания обновила линейку продуктов Withings, попутно сделав ребрендинг выкупленного бренда.

В частности, финны показали новые умные весы Nokia Body ($60), которые умеют определять индекс массы тела, жира и воды в процентах, а также небольшой тонометр c Bluetooth Nokia BPM ($130). Оба гаджета для здоровья лишились традиционного названия Withings, пишет MacRumors.

Уже слегка устаревшие часы Withings Steel и фитнес-трекер Withing Go теперь можно найти в интернет-магазине health.nokia.com под названиями Nokia Steel и Nokia Go соответственно. Более старые продукты, такие как трекер сна Aura, также останутся в продаже.

Кроме того, разработчики обновили приложение Withing Health Mate, которое предлагает пользователям проанализировать их вес, активность, сон, кровяное давление и т.д. Новый раздел включает в себя восьминедельные оздоровительные программы, такие как "Умный сон" и "Здоровое сердце".

Nokia объявила о ребрендинге в начале 2017 года на выставке MWC после того, как компания приобрела французского производителя носимой электроники Withings в 2015 году за $192 млн.