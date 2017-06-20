Пользователи Skype не могут войти в сеть

Читайте также

Пользователи Skype не могут войти в сеть

385

Фото © Everett Collection

Со вчерашнего дня мессенджер работает нестабильно, а компания не может полностью исправить проблему.

Работа Skype была нарушена ещё 19 июня, когда часть пользователей пожаловалась на невозможность зайти в сеть, а другие начали испытывать проблемы с отправкой сообщений. Проблема существует далеко не во всех странах, но и какой-либо зависимости от региона найти не удалось: сервис одновременно недоступен в России, Ирландии, Пакистане, Португалии и других государствах по всему миру.

Согласно данным с сайта DownDetector, проблемы в работе сервиса начались примерно в полночь, однако разработчикам Skype до сих пор не удалось восстановить стабильное соединение.

Компания Microsoft официально признала проблему и попыталась её исправить, однако утром 20 июня ситуация повторилась, и теперь инженеры Skype вновь пытаются её исправить.

С 19 июня пользователи Skype не могут войти в сеть

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!