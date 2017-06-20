Motorola вернётся в Россию 27 июня

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Motorola вернётся в Россию 27 июня

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Фото © UPPA/Photoshot/REPORTER

Популярный в прошлом бренд планирует громкий перезапуск для России уже в этом месяце.

Компания Lenovo, которая ещё недавно планировала ликвидировать бренд Motorola, превратив его в Lenovo Moto, теперь намерена триумфально вернуть марку на рынок. Уже 27 июня компания покажет, "почему Motorola и какие планы покорения космоса". Именно так событие описал PR-менеджер Lenovo в России Марат Ракаев на своей странице в "Фейсбуке".

Уже 27 июня Lenovo планирует доказать, что Motorola снова будет в моде

Всего десять лет назад Motorola и Nokia были невероятно популярными брендами в России, но сейчас обе марки переживают не лучшие времена.

Moto под управлением Lenovo заняла нишу недорогих и производительных смартфонов в среднем ценовом сегменте, а заодно привлекает умными модульными аксессуарами для телефонов и возможностью заказать смартфоны с необычными вариантами дизайна, например задней крышкой из качественной древесины или ярко украшенной камерой.

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