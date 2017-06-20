Трамп встретился с главами Apple, Microsoft и Amazon

Президент США Дональд Трамп 19 июня провёл в Белом доме первое заседание технического совета, которое посетили руководители 18 крупнейших американских IT-компаний, включая Тима Кука (Apple), Джеффа Безоса (Amazon) и Сатью Наделлу (Microsoft). Об этом сообщает Reuters.

Помимо Кука, Безоса и Наделлы на мероприятии также присутствовали главы Alphabet (материнская компания Google), IBM, Intel, Oracle, Adobe, MasterCard и других IT-гигантов. На встречу также был приглашён основатель Facebook Марк Цукерберг, однако он отказался от посещения заседания.

На мероприятии обсуждались вопросы преобразования и модернизации государственных цифровых услуг, а также сокращения издержек в этой сфере. По словам Трампа, подобные меры могут сэкономить американским налогоплательщикам до $1 триллиона в следующие 10 лет.

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Председатель технического совета Джаред Кушнер отметил, что в некоторых госучреждениях США, включая Министерство обороны, по-прежнему используются дискеты. С ним согласился глава Apple Тим Кук, который указал на отсталость американского правительства в вопросах технологий.

— У США должно быть самое современное правительство в мире. Сегодня это не так, — заявил Кук.

Как подчеркнул руководитель Amazon Джефф Безос, он бы хотел, чтобы администрация Трампа использовала коммерческие доступные технологии, машинное обучение и искусственный интеллект.

Кроме того, главы IT-компаний подняли вопрос об упрощении процедуры получения американской визы для высококвалифицированных специалистов из других стран. Также на встрече обсуждалась проблема безопасности государственных информационных систем.

Напомним, технический совет был сформирован указом президента США Дональда Трампа от 1 мая. Его председателем назначен Джаред Кушнер — старший советник главы Белого дома и по совместительству супруг Иванки Трамп. Целью совета провозглашены "преобразование и модернизация" государственных цифровых услуг.