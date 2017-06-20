YouTube не допустит цензуры ЛГБТ-видео

Видеохостинг YouTube разрешил демонстрацию роликов ЛГБТ-блогеров в безопасном режиме. Об этом сообщает Engadget.

Согласно обновлённой политике сервиса, любое видео на тему нетрадиционных отношений, которое не содержит нецензурной брани и взрослого контента, будет демонстрироваться без всяких возрастных ограничений.

Многие ЛГБТ-видео станут доступны в безопасном режиме

По словам главы YouTube Сьюзан Войчицки, вскоре после скандала, когда компанию обвинили в дискриминации ЛГБТ-сообщества, она обсудила проблему с представителями сексуальных меньшинств. В результате было принято решение "изменить правила безопасного режима, чтобы доказать, что YouTube — это место, где можно услышать все голоса".

— Например, рассказы людей, подвергавшихся дискриминации или насилию за приверженность той или иной группе, теперь будут находиться в общем доступе. Вскоре мы подробно опишем, как создавать видеоролики, соответствующие критериям безопасного режима, — написала Войчицки в своём блоге.

Кроме того, глава YouTube пояснила, что в безопасном режиме могут демонстрироваться некоторые ролики о сексуальном образовании, а также видео с поцелуями и различными проявлениями чувств.

— Мы знаем, что существует риск потери какого-то важного контента, если мы будем применять эти правила без контекста. Мы ценим истории, в которых люди обсуждают свой личный опыт и делятся эмоциями. Рассказы о противостоянии дискриминации и открытии своей сексуальности — вот что делает YouTube отличным, и мы будем работать над тем, чтобы такие ролики показывались в безопасном режиме, — резюмировала Войчицки.

Напомним, в середине марта представителей YouTube обвинили в том, что они дискриминируют своих пользователей из ЛГБТ-сообщества. Сразу несколько популярных ЛГБТ-блогеров обратили внимание на то, что некоторые их видео скрываются в безопасном режиме. В частности, от пользователей оказались спрятаны ролики о знакомствах, привязанностях и вдохновении.