В Сеть утекла лекция Apple о предотвращении утечек

Внутренний брифинг Apple, посвящённый вопросу предотвращения утечек, оказался достоянием общественности. Об этом сообщает The Outline.

Основную часть лекции провёл директор по безопасности Apple Дэвид Райс, ранее работавший в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США на должности аналитика по уязвимостям. На мероприятии обсуждалась проблема "распространения информации среди конкурентов, поставщиков контрафакта и прессы".

Apple нанимает сотрудников спецслужб для слежки за сотрудниками компании Фото: © AP/EAST NEWS

По словам Райса, предотвращением утечек в Apple занимаются люди, имеющие опыт службы в АНБ, ФБР, секретной службе США, а также в американской армии. Сотрудникам компании, собравшимся на встречу, также были продемонстрированы короткие отрывки из выступлений Тима Кука, на которых глава Apple представляет новые продукты.

— Итак, вы слышали, как Тим сказал "У нас есть ещё кое-что"? Так что же это такое? Сюрприз и восторг! Сюрприз и восторг, когда мы представляем миру продукт, о котором ничего не было известно. Это невероятно эффективно и позитивно. Это наша ДНК. Это наш бренд. Но когда происходят утечки, это становится прямым ударом по всем нам, — обратилась к присутствующим Дженни Хабберт, специалист по связям и обучению в отделе глобальной безопасности Apple.

Позже Райс упомянул о том, что самые крупные утечки информации традиционно происходят по вине сотрудников китайских фабрик компании. Всего одна деталь, вынесенная из цеха до официальной презентации нового устройства, может принести рабочему сумму, эквивалентную годовой зарплате.

Чаще всего китайские сотрудники пытаются выкрасть корпуса смартфонов и ноутбуков, поскольку именно эти комплектующие позволяют получить представление о будущей новинке. Как правило, рабочие просто выносят их с фабрики, однако практикуются и другие способы, например перебрасывание деталей через забор. Кроме того, некоторые сотрудники смывали комплектующие в унитаз, чтобы позже выловить из канализации, прятали их в нижнем белье, а также пытались вынести, спрятав между пальцами на ногах.

В качестве примера Райс привёл утечку фотографий iPhone 5 в 2012 году и продажу устройств на чёрном рынке. В 2013 году компании пришлось договариваться с перекупщиками о возвращении 19 тысяч корпусов прямо перед анонсом iPhone 5C.

Благодаря усилиям службы безопасности за последний год в Apple значительно сократили количество утечек из цепи поставок и от партнёров. Однако количество сливов из кампуса компании в Калифорнии, наоборот, возросло. Для того чтобы избежать потери ценной информации, служба безопасности внедряет в подразделения своих сотрудников, чтобы персонал мог "лучше оберегать корпоративные секреты".

По поводу каждого случая утечки проводится полномасштабное расследование, в ходе которого вычисляются конкретные виновники произошедшего. Так, "основными источниками утечек" в 2016 году оказались двое сотрудников, работавших в онлайн-магазине Apple и сервисе iTunes. Они общались с журналистами и блогерами, предоставляя им секретные сведения о будущих продуктах компании.