Владельцы смартфонов с Android Gingerbread на борту смогут использовать приложение ещё несколько лет.

В прошлом году разработчики мессенджера говорили, что приложение перестанет работать на операционных системах iOS 6 и Android 2.2 (и ниже). Однако теперь запись в официальном блоге компании обновилась.

WhatsApp прекратит поддержку старых смартфонов в 2020 году Фото © Flickr/Senado Federal

Согласно новым данным, все устройства, работающие под управлением Android 2.3 Gingerbread или выше, будут поддерживать WhatsApp до 1 февраля 2020 года.

В начале июня мессенджер WhatsApp получил несколько полезных обновлений. Пользователи iOS-версии приложения смогут добавлять фильтры к своим медиафайлам. Кроме того, у владельцев iPhone появилась возможность отправлять фотографии целыми альбомами.