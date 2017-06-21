В прошлом году разработчики мессенджера говорили, что приложение перестанет работать на операционных системах iOS 6 и Android 2.2 (и ниже). Однако теперь запись в официальном блоге компании обновилась.
WhatsApp прекратит поддержку старых смартфонов в 2020 году
Фото © Flickr/Senado Federal
Согласно новым данным, все устройства, работающие под управлением Android 2.3 Gingerbread или выше, будут поддерживать WhatsApp до 1 февраля 2020 года.
В начале июня мессенджер WhatsApp получил несколько полезных обновлений. Пользователи iOS-версии приложения смогут добавлять фильтры к своим медиафайлам. Кроме того, у владельцев iPhone появилась возможность отправлять фотографии целыми альбомами.
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