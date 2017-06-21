Samsung готовит автономный VR-шлем

Скорее всего, использовать гарнитуру можно будет без смартфона, сообщает издание Naver.

По данным инсайдеров, в готовящийся шлем будет встроен OLED-дисплей с плотностью пикселей 2000 ppi. Это намного больше, чем в других современных VR-гарнитурах. К примеру, экран Oculus Rift может похвастаться плотностью в 450 ppi.

Плотность же пикселей в смартфонах Galaxy S8 и S8+, которые совместимы с новейшей версией гарнитуры Gear VR, составляет всего 570 и 529 ppi соответственно.

Журналисты издания Android Authority утверждают, что благодаря такой плотности пользователи будут чувствовать себя в виртуальном мире намного лучше. Дело в том, что у многих людей при длительном использовании VR-гарнитуры начинается головокружение. Однако эксперты утверждают, что, если плотность экрана превышает 1000 ppi, владельцы шлема перестают испытывать недомогание.

На данный момент неизвестно, когда Samsung планирует показать новый шлем виртуальной реальности. Возможно, его покажут вместе со следующим флагманским смартфоном в 2018 году.