Пользователей Android 2.1 лишат важной функции

В мире до сих остались смартфоны на базе Android 2.1 Eclair, но их обладателей в июле ждёт неприятный сюрприз.

В официальном блоге Google сообщается, что Android Market прекратит свою работу уже 30 июня 2017 года: его пользователи больше не смогут скачивать и устанавливать приложения. Речь идёт о смартфонах на базе Android 2.1 Eclair и более старых версиях, тогда как обладатели Android 2.3 Gingerbread уже пользуются магазином Google Play. Так что Google теперь сфокусируется на поддержке Gingerbread и более новых поколений ОС Android.

В мире до сих остались смартфоны на базе Android 2.1, но их обладателей в июле ждёт неприятный сюрприз Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

К сожалению, данное изменение произойдёт в скрытном режиме: владельцы смартфонов не получат каких-либо уведомлений или предупреждений. В июле старая версия магазина попросту прекратит работу.