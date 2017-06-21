Uber разрешила чаевые и будет доплачивать водителям за раздражающих детей

Сервис для вызова такси Uber обновил свои правила, касающиеся порядка оплаты поездок.

Как сообщает Mashable, теперь за провоз несовершеннолетних пассажиров водителям будут доплачивать $2. По мнению журналистов издания, подобная мера должна компенсировать работникам компании необходимость "терпеть раздражающих подростков".

Uber разрешила оставлять водителям чаевые и стала доплачивать за несовершеннолетних пассажиров Фото: © EAST NEWS

Опция "подростковых аккаунтов" была запущена в марте прошлого года и позволила детям старше 13 лет присоединиться к семейному профилю своих родителей, чтобы иметь возможность самостоятельно совершать поездки в Uber. Взрослые члены семьи при этом могли отслеживать местоположение своих отпрысков.

Инициатива дебютировала в Сиэтле, Финиксе и Колумбусе и сразу же встретила резко негативную реакцию со стороны водителей.

— Я, конечно, ничего не имею против подростков. У меня у самого дети, так что ничего такого, но когда вы везёте чьего-то ребёнка, это потенциально может привести к чему-то плохому. Если ребёнок вдруг говорит, что вы сделали что-то неуместное, последствия сразу же становятся куда более серьёзными, а потому существует повышенный риск. При этом Uber ничего не делает, чтобы бороться с подобным, — заявил Крейг Гибсон, один из водителей, отказавшихся возить несовершеннолетних пассажиров.

Помимо прочего, издание Engadget сообщает, что сервис наконец-то разрешил оставлять чаевые за поездки. В настоящий момент данная возможность имеется у пассажиров в Сиэтле, Хьюстоне и Миннеаполисе, а к концу июля опция будет запущена на всей территории США.

Клиенты смогут оставить чаевые в течение 30 дней после совершения поездки. Водители при этом не будут знать, кто именно из пассажиров решил оставить им на чай. Также примечательно, что Uber не собирается удерживать процент с этих средств.

Ранее сервис неоднократно критиковали за отсутствие возможности оставлять чаевые водителям, в то время как подобная опция уже давно имеется у большинства конкурентов. Так, компания Lyft недавно отчиталась о выплате своим работникам более $250 млн чаевых.