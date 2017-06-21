Мошенники атаковали пользователей от лица Uber

Атака мошенников началась 17 июня. Потенциальные жертвы получают по электронной почте письма, якобы отправленные представителями Uber, в которых предлагается получить крупную скидку на поездку в такси.
Мошенники крадут банковскую информацию пользователей, действуя от имени сервиса Uber
Пользователи, кликнувшие на приложенный к сообщению баннер, попадают на фишинговый сайт. Там жертву поздравляют с "выигрышем" и предлагают ввести свои личные данные, включая имя, фамилию, номер мобильного телефона, а также номер, срок действия и CVV/CVC банковской карты. После этого пользователя направляют на настоящий сайт Uber, а злоумышленники получают информацию, необходимую для доступа к банковскому счёту жертвы.
Как отмечают специалисты ESET, с 18 июня на сайт мошенников перешли почти 50 тыс. пользователей, большинство из которых проживают на территории Бразилии, США, Южной Кореи, Испании и Германии.
— Не факт, что все пользователи, посетившие фишинговый сайт, заполнили анкету и отправили мошенникам данные банковских карт. Проблема в том, что пятьдесят тысяч человек, по всей видимости, внимательно читают фишинговые письма и переходят по ссылкам из них. Неудивительно, что такой классический инструмент мошенников, как спам, по-прежнему эффективен, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia Алексей Оськин.
Специалисты компании настоятельно порекомендовали игнорировать подобные письма и избегать перехода по подозрительным ссылкам.
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