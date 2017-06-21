Представлены ускорители AMD Radeon Instinct MI25 для машинного обучения

Компания AMD провела презентацию EPYC, где рассказала о процессорах для серверов, но успела удивить публику новой разработкой — ускорителями для ИИ.

На презентации EPYC компания AMD анонсировала свои новые процессоры для серверов, построенные на архитектуре ZEN, первые за пять лет действительно новые чипы, но руководство отметило, что в современных серверных технологиях требуются не только CPU. Машинное обучение завоёвывает всё больше отраслей, а для его работы нужны параллельные вычисления, которые лучше всего производят видеокарты. Оценивая этот тренд, на серверной презентации компания также показала ускорители для искусственного интеллекта — серию Radeon Instinct.

Флагманом стал ускоритель Radeon Instinct MI25, основанный на архитектуре Vega, но также были показаны два бюджетных решения: Radeon Instinct MI16 на прошлогодних ядрах Polaris и Radeon Instinct MI8 на архитектуре Fiji. Новый MI25 обладает 64 вычислительными блоками, дающими до 12,3 терафлопс вычислительной мощности. Он комплектуется 16 Гбайт памяти HBM2 с пропускной способностью до 484 Гбайт/с. При этом стандартный 2U-сервер, оснащённый процессорами RYZEN и ускорителями MI25, сможет выдавать до 100 терафлопс вычислительной мощности.

С другой стороны, в данном случае AMD Vega будет менее эффективным выбором по сравнению с NVIDIA Volta, где впервые были представлены ядра TENSOR, которые устанавливаются в помощь к ядрам CUDA. Их особенность в умении гораздо эффективнее проводить операции с масштабными матрицами чисел, повышая производительность в пять раз относительно прошлогодних чипов NVIDIA Pascal. Это значит, что один флагманский ускоритель NVIDIA Volta уже может представить производительность в 100 терафлопс, которую AMD умещает в целой серверной стойке.